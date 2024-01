Onlinebank bunq boekt eerste jaarwinst ooit

Onlinebank bunq heeft voor het eerst een jaar met winst afgesloten. Ook heeft de Nederlandse bank, die geen bankkantoren heeft maar alleen een app, het aantal klanten en hun tegoeden flink zien toenemen.

Over het afgelopen kalenderjaar ging ruim 53 miljoen euro winst in de boeken. Bunq profiteerde onder meer van de gestegen rente. De bruto rente-inkomsten waren bijna vijf keer zo hoog als het jaar daarvoor. Daarbij groeiden de gebruikerstegoeden in het afgelopen jaar van 1,8 miljard euro tot ongeveer 7 miljard euro. Het aantal gebruikers bereikte eind december de 11 miljoen, zo’n 2 miljoen meer dan de laatste gemelde tussenstand van juli vorig jaar.

Ongeveer een jaar geleden meldde bunq al zijn eerste nettokwartaalwinst ooit. Dat ging om 2,3 miljoen euro over de laatste drie maanden van 2022. Al eerder lukte het de bank om een operationele winst te boeken, maar nog nooit eerder bleef er in een kwartaal ook na belastingen geld over.

De in 2012 door ondernemer Ali Niknam opgerichte bank zegt zijn winst te willen gebruiken om internationaal verder te groeien. Eerder werd al bekend dat bunq wil uitbreiden naar de Verenigde Staten. Het bedrijf is nog in afwachting van een bankvergunning daar. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk, waar bunq enkele jaren terug nog vertrok in verband met de brexit.