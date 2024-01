PayPal schrapt bijna een tiende van personeelsbestand

PayPal schrapt circa 2500 banen, oftewel bijna een tiende van zijn personeelsbestand. Het Amerikaanse betalingsbedrijf grijpt in vanwege de toenemende concurrentie en de onder druk staande resultaten bij de onderneming.

Topman Alex Chriss, die in september de leiding kreeg, heeft in een brief aan het personeel gezegd dat de beslissing is genomen om het bedrijf “op de juiste maat” te brengen. PayPal zet zowel in op directe bezuinigingen als op het schrappen van openstaande functies. Eind deze week wordt bekend wie als gevolg van de reorganisatie moet vertrekken.

“Tegelijkertijd zullen we blijven investeren in onderdelen van het bedrijf waarvan we denken dat ze groei zullen creëren en versnellen”, aldus Chriss. PayPal was ooit een pionier in de wereld van de onlinebetalingen. Maar inmiddels zijn er veel meer bedrijven actief op deze markt, waaronder ook Apple.