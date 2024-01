Playmobil viert 50-jarig bestaan en wil nieuwe weg inslaan

Het bekende Duitse speelgoedmerk Playmobil viert deze week zijn vijftigjarige bestaan en wil bij het jubileum een nieuwe weg inslaan. Dat heeft de topman van Playmobil gezegd op de internationale speelgoedbeurs van Neurenberg in een interview met persbureau DPA. Zo wil Playmobil nog meer inzetten op speelgoed voor kleine kinderen en meer figuurtjes maken van bekende mensen voor verzamelaars. Ook wil de onderneming meer gebruik gaan maken van plastic op plantaardige basis en gerecyclede kunststoffen.

Op 2 februari 1974 presenteerde Playmobil-oprichter Horst Brandstätter op de speelgoedbeurs van Neurenberg de eerste figuurtjes aan de wereld, namelijk een ridder, een bouwvakker en een indiaan. Daarna kwamen vervolgens ook vrouwelijke poppetjes, kinderen en dieren bij. Het aanbod werd verder vergroot met bijvoorbeeld ridderkastelen, piratenschepen, boerderijen en andere uitbreidingssets. Brandstätter overleed in 2015 op 81-jarige leeftijd.

In de afgelopen vijftig jaar produceerde Playmobil ongeveer 3,8 miljard poppetjes die in meer dan honderd landen verkrijgbaar zijn. Het best verkochte speelgoedfiguurtje is dat van de Duitse theoloog Maarten Luther. Daarvan zijn er 1,2 miljoen verkocht. Playmobil-topman Barthi Kurter zegt te willen voortbouwen op dit succes door veel meer verzamelfiguren van bekende mensen te maken. Ook gaat Playmobil voor het EK voetbal deze zomer een samenwerking aan met de Duitse nationale voetbalploeg voor speelgoedpoppetjes. In maart moet ook een Playmobil-postzegel uitgebracht worden.

Het in het Beierse Zirndorf gevestigde Playmobil heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. Moederbedrijf Horst Brandstätter Group maakte in oktober nog bekend wereldwijd bijna zevenhonderd banen te schrappen vanwege een dalende omzet en winst. Daardoor gaat ruim een zesde van de totale werkgelegenheid bij het bedrijf verloren.

Playmobil kampt bijvoorbeeld met concurrentie van videogames en de hoge inflatie waardoor huishoudens scherper op de uitgaven zijn gaan letten. Daarom is een “strategische herpositionering” nodig, aldus Playmobil.