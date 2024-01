Toyota verkoopt recordaantal auto’s in 2023

De Japanse autoproducent Toyota heeft vorig jaar wereldwijd een recordaantal auto’s verkocht. De fabrikant verstevigde daarmee voor het vierde jaar op rij zijn positie als bestverkopende automerk ter wereld. Toyota profiteerde in 2023 van een herstel van de vraag in alle regio’s. Ook kon het bedrijf meer auto’s afleveren door de afnemende problemen in de aanvoerketen.

Toyota verkocht vorig jaar wereldwijd 11,2 miljoen voertuigen, inclusief dochterondernemingen Daihatsu Motor en Hino Motors. Dat zijn er ruim 7 procent meer dan in 2022. Van de automerken Toyota en Lexus alleen werden meer dan 10 miljoen voertuigen verkocht.

Het Duitse autoconcern Volkswagen, de nummer twee in de wereld, zag vorig jaar de verkopen met 12 procent stijgen tot 9,2 miljoen voertuigen. Het Zuid-Koreaanse automerk Kia staat op de derde plaats met ruim 7 miljoen verkochte voertuigen.

Toyota verkocht vorig jaar 3,4 miljoen hybride-voertuigen, ruim 31 procent meer dan in 2022. De verkoop van volledig elektrische auto’s bedroeg slechts 104.018 stuks. Het Amerikaanse Tesla, dat alleen elektrische voertuigen maakt, verkocht vorig jaar 1,81 miljoen auto’s. Toyota wil tegen 2026 1,5 miljoen elektrische auto’s verkopen en 3,5 miljoen tegen 2030.

Toyota-voorzitter Akio Toyoda liet onlangs weten dat hij verwacht dat stekkerauto’s op het hoogtepunt slechts 30 procent marktaandeel zullen bereiken. De rest van de markt zal volgens hem worden ingenomen door hybrides en waterstof- en brandstofauto’s. Toyota verzet zich ook tegen de kritiek dat het bedrijf achterloopt in de transitie naar elektrische voertuigen. Volgens de autofabrikant zijn onder meer hybrides en waterstoftechnologie de juiste aanpak voor het bedrijf, de consument en het klimaat.