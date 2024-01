Corbion schrapt 200 banen wereldwijd bij reorganisatie

Corbion gaat wereldwijd ongeveer tweehonderd banen schrappen als onderdeel van de reorganisatie bij het speciaalchemiebedrijf. De inkrimping zal plaatsvinden binnen het hele bedrijf, verspreid over alle functies en regio’s. Hoeveel banen er in Nederland zullen verdwijnen kon een woordvoerster nog niet zeggen. Corbion telt wereldwijd meer dan 2600 medewerkers. Op de locatie in Gorinchem en het hoofdkantoor in Amsterdam werken rond de zevenhonderd mensen.

Corbion kondigde in oktober vorig jaar al een herstructureringsprogramma aan, waarbij het aantal bedrijfsonderdelen zal worden teruggebracht van drie naar twee divisies. Woensdag liet het bedrijf voorafgaand aan zijn beleggersdag weten dat er ook banen zullen verdwijnen als onderdeel van de reorganisatie van het bedrijf. De herstructurering levert jaarlijks zo’n 55 miljoen euro aan kostenbesparingen op.

Het bedrijf gaf ook nieuwe groeidoelen af. Voor 2024 en 2025 wordt gerekend op een omzetgroei van de kernactiviteiten van 2 tot 6 procent. Ook kwam Corbion met voorlopige cijfers over 2023. Die lagen volgens topman Olivier Rigaud “ondanks de uitdagende geopolitieke en macro-economische omstandigheden” in lijn met de eerder afgegeven verwachtingen.

In 2023 boekte Corbion een omzet van ruim 1,4 miljard euro. De omzetgroei van de kernactiviteiten bedroeg daarbij 3 procent. De aangepaste winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen kwam uit op 192 miljoen euro.

Het bedrijf kondigde onlangs ook aan zijn emulgatoractiviteiten in de Verenigde Staten te verkopen aan de Amerikaanse investeerder Kingswood voor 362 miljoen dollar. De verkoop, die naar verwachting in het tweede kwartaal zal worden afgerond, zal volgens de topman de balans van het bedrijf verder versterken.