eBay schikt voor 59 miljoen dollar met VS om verkoop pillenpersen

De onlinemarktplaats eBay heeft een schikking van 59 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse overheid. Het ministerie van Justitie in de VS beschuldigde eBay ervan apparaten te verkopen die gebruikt konden worden voor de productie van illegale drugs en namaakmedicijnen.

Het zou gaan om duizenden machines “waaronder pillenpersen met een hoge capaciteit die duizenden pillen per uur kunnen produceren”, aldus het ministerie. Volgens de Amerikaanse wet had eBay de identiteit van kopers moeten controleren en een administratie moeten bijhouden. Ook had het bedrijf zijn bevindingen moeten rapporteren aan de Amerikaanse antidrugseenheid DEA.

Verder kwam uit onderzoek van de Amerikaanse overheid naar voren dat kopers ook nagemaakte mallen en stempels aanschaften. Daarmee konden zij pillen produceren “die de producten van legitieme farmaceutische bedrijven imiteerden”. Het ministerie voegde daar aan toe dat veel van die kopers “met succes zijn vervolgd in verband met de handel in illegale namaakpillen”.

Het merendeel van de ongeveer 100.000 sterfgevallen als gevolg van een overdosis in de VS komt voor rekening van fentanyl. Dat is een synthetische pijnstiller met een tot vijftig keer sterkere werking dan heroïne. Ook deze pillen worden nagemaakt, stelt de DEA. “Drugshandelaren kopen het gereedschap om neppillen te maken, zoals pillenpersen, online”, aldus de drugswaakhond. De DEA vindt dan ook dat “eBay en andere e-commerceplatforms hun steentje moeten bijdragen om het publiek te beschermen”.