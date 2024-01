Federal Reserve houdt vrijwel zeker vijfde rentepauze

De Amerikaanse Federal Reserve laat woensdag vrijwel zeker de rente voor de vijfde keer op rij onveranderd. Na een recordreeks van eerdere renteverhogingen om de inflatie te bestrijden, blijft het rentetarief in de grootste economie ter wereld daarmee liggen tussen een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2001. Het rentebesluit wordt om 20.00 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt.

De Fed houdt daarmee vast aan het standpunt om eerst de effecten van de eerdere renteverhogingen af te wachten. De inflatie in de Verenigde Staten is inmiddels flink afgekoeld, maar bij het vorige rentebesluit in december waarschuwde de Fed dat de inflatie nog altijd te hoog is. De beleidsmakers willen het liefst dat de prijzen in doorsnee met 2 procent stijgen. Eerder deze maand bleek echter dat de inflatie in december is uitgekomen op 3,4 procent.

Op de financiële markten wordt al volop gespeculeerd dat de Fed dit jaar de rente zal gaan verlagen. Ook de Amerikaanse centrale bank zelf heeft aangegeven dit jaar waarschijnlijk te zullen beginnen met het verlagen van de leenkosten. Aangezien lagere rentetarieven over het algemeen gunstig zijn voor de waarderingen van aandelen, bewegen de aandelenbeurzen in New York rond nieuwe recordstanden.

De grote vraag is echter wanneer de eerste renteverlaging zal worden doorgevoerd. Marktpartijen rekenden eerder op een renteverlaging in maart, maar die verwachting is verschoven door het tegenvallende inflatiecijfer over december en de aanhoudende sterke groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal. De kans op een eerste renteverlaging in maart wordt nu geschat op een kleine 50 procent en voor mei op 90 procent.