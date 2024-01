Federal Reserve laat rente voor de vijfde keer ongemoeid

De Federal Reserve heeft de rente voor een vijfde keer ongewijzigd gelaten. Daarmee blijft het rentetarief in de Verenigde Staten liggen tussen een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. Op de financiële markten werd al verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente op het hoogste niveau sinds 2001 zou laten staan.

De Fed lijkt daarmee nog altijd de effecten van de eerdere renteverhogingen af te willen wachten. De laatste verhoging dateert van juli vorig jaar, waarmee de Federal Reserve heeft geprobeerd de inflatie terug te dringen. Inmiddels zijn de prijsstijgingen in de VS afgenomen, al waarschuwde de centrale bank in december nog dat de inflatie te hoog was.

Wel gaf de Fed aan open te staan voor een renteverlaging, al lijkt daar niet veel haast bij. Zo liet de Fed weten dat er meer vertrouwen moet zijn dat de inflatie “zich duurzaam in de richting van 2 procent beweegt”. Daarvoor zal de Federal reserve “binnenkomende gegevens, de zich ontwikkelende vooruitzichten en de balans van risico’s zorgvuldig beoordelen”, aldus een verklaring. Eerder deze maand bleek nog dat de inflatie in december is uitgekomen op 3,4 procent.

Op de financiële markten werd gespeculeerd dat de Fed dit jaar de rente zal gaan verlagen, mogelijk al in maart. Ook de Amerikaanse centrale bank zelf heeft eerder aangegeven dit jaar waarschijnlijk te zullen beginnen met het verlagen van de leenkosten. Maar het tegenvallende inflatiecijfer over de december en de aanhoudende sterke groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal maakte die verwachting onzekerder.