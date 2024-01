KPN legt in recordsnelheid glasvezelverbindingen aan

Telecombedrijf KPN heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar in recordtempo nieuwe glasvezelverbindingen aangelegd. In heel 2023 kwamen er bijna 550.000 aansluitingen van KPN voor deze snellere vorm van internet bij, meldt het concern bij zijn kwartaalcijfers.

Inclusief het samenwerkingsproject Glaspoort, waarin KPN optrekt met pensioenfonds ABP, ging het om een totaal van 725.000 nieuwe glasvezelaansluitingen in een jaar. Op dit moment heeft 57 procent van alle Nederlandse huishoudens glasvezel van KPN, maar het bedrijf zei in november te mikken op een aandeel van 80 procent in 2026. Daarmee gaan nieuwe miljardeninvesteringen gepaard.

KPN voerde in het vierde kwartaal zijn omzet en winst op, daarbij geholpen door hogere prijzen voor telefonie- of internetabonnementen voor particulieren. De gemiddelde opbrengst per particuliere klant steeg, terwijl het aantal nieuwe klanten ook nog mondjesmaat toenam.

Ook de divisies voor zakelijke telefonie- en internetdiensten en het openstellen van KPN-netwerken aan branchegenoten groeiden in het slotkwartaal van 2023. Dit leidde tot een dik 4 procent hogere omzet van ruim 1,4 miljard euro. De nettowinst klom met 8,4 procent tot 206 miljoen euro.

Ook in 2024 verwacht KPN door te groeien. Net zoals in heel 2023 rekent het bedrijf op een omzetstijging van 3 procent. Over de gewenste overname van budgetmerk Youfone meldde het bedrijf niets in zijn kwartaalupdate. De Autoriteit Consument & Markt opende vorig jaar een diepgaand onderzoek over de deal ter waarde van 200 miljoen euro, omdat de toezichthouder vreest voor het wegvallen van een belangrijke concurrent.