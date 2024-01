Winst Samsung daalt voor vierde kwartaal op rij

De Zuid-Koreaanse elektronicaproducent Samsung heeft de winst in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw zien dalen. De grootste maker van geheugenchips en smartphones ter wereld boekte daarmee voor het vierde kwartaal op rij minder winst. Het bedrijf bleef in de afgelopen maanden last houden van de zwakke vraag naar consumentenelektronica zoals smartphones en computers. Voor dit jaar is Samsung wel optimistischer.

Het bedrijf voorziet een geleidelijk herstel van de vraag naar smartphones en pc’s in 2024. Wel waarschuwde het concern voor “verschillende potentiële obstakels”, waaronder het rentebeleid van de centrale banken en geopolitieke kwesties die de groei in 2024 zouden kunnen beïnvloeden.

Samsung zag de nettowinst in het vierde kwartaal met 74 procent dalen tot 6 biljoen won (zo’n 4,2 miljard euro). De chipdivisie leed daarbij een verlies 2,2 biljoen won (zo’n 1,5 miljard euro). Het bedrijf liet eerder deze maand al weten dat de operationele winst in het afgelopen kwartaal met 35 procent is gezakt tot 2,8 biljoen won (zo’n 1,9 miljard euro). De omzet nam met bijna 5 procent af.

Over heel 2023 kelderde de operationele winst met bijna 85 procent tot 6,6 biljoen won (zo’n 4,6 miljard euro). Dat is het laagste niveau in vijftien jaar.