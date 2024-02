Action groeit hard door dankzij internationale uitbreiding

Winkelketen Action is afgelopen jaar mede door het openen van honderden nieuwe winkels, binnen en buiten Nederland hard doorgegroeid. Ook trokken bestaande locaties meer klanten. De totale omzet steeg met ruim een kwart tot meer dan 11 miljard euro. In al bestaande winkels kwam een kleine 17 procent meer geld binnen.

Het in Zwaagdijk gevestigde Action had het afgelopen jaar ook te kampen met de hoge inflatie, maar zegt niet in hoeverre dat heeft geleid tot prijsverhogingen in de winkels. De keten meldt wel dat er ook meerdere producten in prijs zijn verlaagd. In maart komt Action met meer gedetailleerde cijfers.

Action opende afgelopen jaar onder meer in Duitsland zijn vijfhonderdste winkel en vorige maand zijn achthonderdste in Frankrijk. Deze maand begint de discountketen ook in Portugal, waarmee het aantal landen met een Action op twaalf komt. De keten heeft al meer locaties in Portugal in de planning.