Cijfers ING en Shell centraal op drukke beursdag

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de resultaten van ING en Shell. ING wist de nettowinst in 2023 bijna te verdubbelen tot 7,3 miljard euro. Het financiële concern profiteerde vooral van het oplopen van de rente, waardoor ING hogere marges kon maken over bijvoorbeeld spaargeld. ING maakte onlangs al bekend minder afhankelijk te willen worden van rente-inkomsten, omdat de bank verwacht dat de flink gestegen rente weer gaat dalen.

Olie- en gasconcern Shell zag de winst in 2023 ruimschoots halveren tot 19,4 miljard dollar. In 2022 boekte het concern nog een recordwinst van dik 42 miljard dollar dankzij de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf kondigde daarnaast een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 3,5 miljard dollar.

Buiten het Damrak kwamen de grote banken BNP Paribas en Deutsche Bank met cijfers. Ook het Duitse chipbedrijf Infineon en de farmaceuten Roche en Sanofi openden de boeken. Na de slotbel op Wall Street brengen de grote Amerikaanse bedrijven Apple, Amazon en Facebook-moeder Meta Platforms de kwartaalcijfers naar buiten.

Daarnaast verwerken Europese beleggers nog het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank liet zoals verwacht de rente opnieuw onveranderd. Wel gaf de Fed aan open te staan voor een renteverlaging, al lijkt daar niet veel haast bij. De Fed wil eerst meer vertrouwen hebben dat de inflatie “zich duurzaam in de richting van 2 procent beweegt” voordat de leenkosten omlaag kunnen. Ook wordt uitgekeken naar het inflatiecijfer van de eurozone voor januari.

De AEX-index koerst af op een lager begin van de drukke beursdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met minnen te openen. De Aziatische beurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,8 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,6 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,5 procent.

ASR maakte bekend de onlinebank Knab te verkopen aan de Oostenrijkse bank BAWAG voor 510 miljoen euro. De verzekeraar kreeg Knab in handen na de overname van de Nederlandse activiteiten van branchegenoot Aegon.

KPN zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging. De Amerikaanse zakenbank Citi schroefde zijn aanbeveling voor het telecomconcern op naar kopen.

De euro was 1,0797 dollar waard, tegen 1,0849 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 75,90 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 80,59 dollar.