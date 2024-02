Deutsche Bank schrapt opnieuw duizenden banen

Deutsche Bank schrapt de komende tijd nog eens ongeveer 3500 banen. De grootste bank van Duitsland had al eerder bekendgemaakt verdere kostenbesparingen door te gaan voeren, maar de omvang van de reorganisatie was nog niet duidelijk. De afgelopen jaren nam Deutsche Bank ook al afscheid van duizenden medewerkers.

Deutsche Bank maakte het nieuws bekend bij de presentatie van de resultaten over het afgelopen jaar. De nettowinst kwam uit op 4,2 miljard euro, 16 procent minder dan in het voorgaande jaar. Maar in 2022 werd mede door een belastingmeevaller de hoogste winst geboekt in zestien jaar. Volgens topman Christian Sewing is de winstdaling dan ook geen teken dat het slecht gaat met de bank. Tot en met eind 2025 verwacht Deutsche Bank harder te groeien dan eerder gedacht.