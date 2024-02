Facebook-moeder Meta ziet kwartaalwinst verdrievoudigen

Meta Platforms, het moederbedrijf van socialmediaplatform Facebook, heeft in de laatste drie maanden van 2023 zijn winst zien verdrievoudigen. In totaal ging er voor meer dan 14 miljard dollar in de boeken. Dat resultaat stelt Meta in staat voor het eerst kwartaaldividend uit te keren. Ook wil het techconcern voor nog eens 50 miljard dollar extra aandelen inkopen.

De totale omzet over de laatste drie maanden van 2023 kwam uit op ruim 40 miljard dollar, een kwart meer dan in dezelfde periode in 2022. Die inkomsten waren voor het leeuwendeel afkomstig uit advertenties, die meer opleverden dan een jaar eerder. Volgens topman Mark Zuckerberg heeft zijn bedrijf “een goed kwartaal” achter de rug en blijft Meta groeien.

Gemiddeld maakten dagelijks ruim twee miljard mensen gebruik van Facebook in december, 6 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor alle Meta-diensten, naast Facebook ook Instagram, WhatsApp en X-rivaal Threads, ging het in december om bijna 3,2 miljard dagelijks actieve gebruikers. Dat is 8 procent meer dan in 2022.

Voor het lopende kwartaal gaat Meta uit van een omzet van tussen de 34,5 miljard en 37 miljard dollar. Voor 2024 denkt Meta wel dat de uitgaven hoger uitvallen dan vorig jaar, een verwachting die eerder al werd uitgesproken. Die zullen tussen de 94 miljard en 99 miljard dollar bedragen, tegen ruim 88 miljard dollar in 2023.

Meta heeft de afgelopen jaren duizenden banen geschrapt om kosten te besparen. In totaal werkten er eind 2023 wereldwijd meer dan 67.000 mensen voor het bedrijf. Dat is 22 procent minder dan een jaar eerder.