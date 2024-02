Inflatie eurozone neemt licht af tot 2,8 procent in januari

De inflatie in de eurozone is in januari licht afgenomen tot 2,8 procent op jaarbasis, van 2,9 procent in december. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige raming. De prijzen voor voeding, alcohol en tabak namen vorige maand opnieuw toe, maar stegen minder hard dan in december. De energieprijzen namen daarentegen in januari minder sterk af dan in de voorgaande maand.

De inflatie nam minder sterk af dan economen hadden verwacht. Zij rekenden op een afkoeling tot 2,7 procent. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen in het eurogebied conform verwachting met 0,4 procent. Ook de zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, nam licht af tot 3,3 procent. In december bedroeg de kerninflatie nog 3,4 procent.

De inflatie in de eurozone is na een recordreeks van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) inmiddels flink afgenomen vergeleken met het hoogtepunt van bijna 11 procent in 2022. Ondanks de afkoelende inflatie is het volgens de ECB-beleidsbepalers echter nog te vroeg om te praten over een renteverlaging. Ze willen eerst meer bewijs zien dat de inflatie zich daadwerkelijk richting de doelstelling van 2 procent beweegt.

ECB-president Christine Lagarde heeft wel aangegeven “het waarschijnlijk te achten” dat de rente deze zomer zal worden verlaagd. Tegen die tijd zijn namelijk meer gegevens bekend over de loonontwikkelingen in het eurogebied. Een sterke stijging van de lonen zou namelijk de inflatie weer kunnen aanwakkeren.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder op de dag al met voorlopige cijfers over de Nederlandse inflatie. Zo stegen de prijzen in Nederland volgens de Europese rekenmethode in januari met 3,1 procent. In december was dat 1 procent.