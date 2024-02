ING verdubbelt jaarwinst tot meer dan 7 miljard euro

ING heeft zijn nettowinst vorig jaar verdubbeld tot bijna 7,3 miljard euro. Het financiële concern profiteerde vooral van het oplopen van de rente, waardoor ING hogere marges kon maken over bijvoorbeeld spaargeld.

“In veel opzichten was 2023 een uitdagend jaar, omdat geopolitieke en economische schokken veel van onze klanten en de samenlevingen waarin we actief zijn, hebben getroffen. Tegelijkertijd zijn de meeste economieën veerkrachtig gebleken met een lage werkloosheid, een dalende inflatie en een positieve rentestand”, zegt topman Steven van Rijswijk in een toelichting.

Hij wijst er verder op dat ING is gegroeid met hypotheken. Ook lukte het om er meer klanten bij te krijgen die meerdere diensten van de bank afnemen, vooral in Duitsland, Spanje en Nederland.

In de laatste drie maanden van het jaar ging de winst eveneens flink omhoog, maar niet zo sterk als in voorgaande delen van het jaar. De rente-inkomsten lieten in het vierde kwartaal ook nog maar een hele beperkte toename zien. “Vooruitkijkend blijven we waakzaam gezien de aanhoudende geopolitieke onzekerheden”, laat Van Rijswijk weten.

ING maakte onlangs al bekend minder afhankelijk te willen worden van rente-inkomsten en de inkomsten uit provisies juist te willen verhogen. Andere Europese banken zeiden eerder ook al stappen daartoe te ondernemen, omdat ze er rekening mee houden dat de flink gestegen rente weer gaat dalen.