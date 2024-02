Las Vegas trekt bijna evenveel bezoekers als voor coronapandemie

Bijna 41 miljoen mensen bezochten vorig jaar de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Daarmee is het bezoekersaantal weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie.

Ook trekt de woestijnstad een hoop bezoekers met congressen en andere grote evenementen. Het aantal toeristen in Las Vegas steeg vorig jaar met 5,2 procent ten opzichte van 2022 en was op het hoogste punt sinds 2019. Toen reisden nog 42,5 miljoen mensen af naar de stad, volgens de officiële autoriteit voor toerisme in Las Vegas.

Las Vegas wordt beschouwd als een van de beste locaties voor speciale evenementen, waardoor het een unieke concurrentiepositie heeft ten opzichte van andere grote steden in de Verenigde Staten, aldus adjunct-directeur overheidsfinanciën Michael Parker van kredietbureau S&P Global Ratings. “Grote evenementen zoals de komende Super Bowl helpen om de economische groei in een opwaartse trend te houden”, voegt hij daaraan toe.