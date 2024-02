Massale staking legt groot deel Duitse luchtvaart plat

Het Duitse luchtverkeer is donderdag ernstig ontregeld door een grote staking onder beveiligers. De vliegvelden van Berlijn en Hamburg hebben alle vertrekkende vluchten geschrapt en in Frankfurt kunnen passagiers alleen overstappen of landen. Volgens een verwachting van de Duitse brancheorganisatie ADV worden 200.000 reizigers door de 24 uursstaking getroffen.

Luchtvaartconcern Lufthansa heeft passagiers afgeraden naar tien van de Duitse vliegvelden te komen en in plaats daarvan een nieuwe vlucht voor een andere dag te boeken. München is een van de weinige plekken waar wel gewoon gevlogen wordt. Alleen al in Frankfurt zijn honderden vluchten geannuleerd.

KLM schrapt donderdag 22 retourvluchten van en naar Duitsland door de staking.

De afgelopen tijd is de vervoerssector in Duitsland al vaker zwaar getroffen door stakingen. Zo reden er vorige week veel minder treinen door een dagenlange werkonderbreking. Voor vrijdag is een nieuwe staking bij lokale Duitse ov-bedrijven aangekondigd.

Ook in de Finse luchtvaart wordt donderdag gestaakt. Daar hoefde KLM geen vluchten te annuleren, maar moesten wel vluchtschema’s aangepast worden.