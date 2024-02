Olie- en gasconcern Shell heeft vorig jaar de winst zien halveren in vergelijking met 2022. In dat jaar zette het Britse bedrijf nog een recordwinst in de boeken dankzij de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Maar de prijzen van olie en met name gas lagen vorig jaar weer aanzienlijk lager, wat dus druk zette op de winstgevendheid.

Volgens Shell bedroeg de nettowinst 19,4 miljard dollar. In het jaar daarvoor boekte Shell nog een recordwinst van meer dan 42 miljard dollar.