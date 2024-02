DAF bouwt meer trucks dan ooit in Eindhoven en Leyland

DAF heeft vorig jaar meer trucks gebouwd dan ooit. De truckfabrikant zette in Eindhoven en in het Britse Leyland in totaal zo’n 69.800 voertuigen in elkaar. Dat was iets meer dan in 2022 toen de vrachtwagenfabrikant ook al een recordproductie draaide, van 68.000 stuks.

Verreweg de meeste trucks werden gemaakt in Eindhoven. Volgens een woordvoerder was de markt vorig jaar “heel goed”, met name begin 2023 toen de economie nog goed draaide. “Als er meer vraag is naar transport, dan is er ook meer vraag naar voertuigen”, legt hij uit.

DAF was naar eigen zeggen marktleider in verschillende Europese landen. In Nederland was het bedrijf goed voor bijna een derde van de totale verkopen van zware trucks. DAF verkocht afgelopen jaar ook meer dan 7500 trucks buiten de Europese Unie, onder meer in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

Hoeveel geld al deze trucks DAF precies hebben opgeleverd, maakt moederconcern Paccar later pas bekend. Dat bedrijf brengt elk kwartaal nieuwe omzet- en winstcijfers naar buiten.

Inmiddels zijn de economische omstandigheden minder gunstig geworden. In Nederland is sprake van een economische recessie en in andere landen is de groei van de economie afgezwakt. DAF rekent er daarom op dat het in 2024 wat minder trucks zal verkopen dan afgelopen jaar.