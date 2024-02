Europees akkoord geeft klant recht op reparatie van apparaten

Consumenten in de Europese Unie krijgen het recht om afwasmachines, mobiele telefoons en andere apparaten te laten repareren. De nieuwe EU-regels moeten meer spullen behoeden voor de schroothoop, hebben de EU-landen en het Europees Parlement afgesproken.

Als iets kapot of versleten is hebben consumenten nu vaak geen andere keuze dan het nieuw te kopen. Dat is slecht voor de planeet en voor hun portemonnee. Als dat verandert, kunnen ze volgens de Europese Commissie ieder jaar 12 miljard euro besparen.

Verkopers worden onder meer verplicht om defecte producten tijdens de garantieperiode op verzoek van een klant te herstellen, staat in een voorlopig akkoord dat onderhandelaars van de EU-lidstaten en het EU-parlement hebben gesloten. Binnen een redelijke termijn en voor een redelijke prijs. Een klant die een product laat repareren, krijgt een extra jaar garantie. Het wordt fabrikanten verboden om reparatie onmogelijk te maken.

De nieuwe regels gaan gelden voor apparaten als stofzuigers, wasmachines en tablets. De komende jaren zullen andere producten volgen.

Het voltallige Europees Parlement en de EU-landen moeten het akkoord nog bekrachtigen, maar dat gaat haast nooit mis. Dan hebben de EU-landen nog twee jaar om de regels in te voeren.