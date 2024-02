Maken bitcoins vraagt evenveel stroom als Griekenland of Australië

Voor het maken van bitcoins is jaarlijks evenveel stroom nodig als het totale verbruik van landen als Griekenland en Australië. Alleen al in de Verenigde Staten staat het energie-intensieve ‘minen’ van de cryptomunt gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van ruim 3 miljoen tot meer dan 6 miljoen huishoudens. Dat meldt overheidsinstantie US Energy Information Administration op basis van een eerste onderzoek ernaar.

Voor dit proces werken bedrijven met supercomputers om de bitcointransacties te controleren en het netwerk draaiende houden. In ruil daarvoor kunnen ze nieuwe bitcoins ontvangen. Tot mei 2021 was China hier populair voor, maar dat land verbood het proces uit zorgen over de financiële risico’s van cryptomunten en het hoge energieverbruik. Daarna is een groot deel van de productie naar de VS verplaatst.

Vooral in de staten Texas, Georgia en New York zijn veel miners actief. In het hele land gaat 0,6 procent tot 2,3 procent van het elektriciteitsverbruik op aan de bitcoinproductie. In het laagste scenario is dat al evenveel als de staat Utah.

Wereldwijd komt het stroomverbruik van het delven uit op ongeveer 0,2 tot 0,9 procent van het totaal. Daarmee schommelt de vraag ergens tussen het verbruik van landen als Griekenland en Australië.