Meta-dividend kan topman Zuckerberg 700 miljoen per jaar opleveren

Topman Mark Zuckerberg van socialmediaconcern Meta Platforms kan jaarlijks zo’n 700 miljoen dollar verdienen aan dividend. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram maakte donderdag bekend voor het eerst dividend uit te keren over het afgelopen kwartaal. Daardoor krijgen aandeelhouders 50 cent per aandeel.

Aangezien Zuckerberg 350 miljoen Meta-aandelen bezit, kan die uitkering aardig oplopen. Namelijk tot 175 miljoen dollar per kwartaal, volgens door persbureau Bloomberg verzamelde gegevens. Als Meta ook in de komende kwartalen dividend blijft uitkeren, komt de totale uitkering daarmee uit op 700 miljoen dollar per jaar.

Dat bedrag komt dan op de andere compensatie die Zuckerberg krijgt voor het leiden van het bedrijf. In 2022 streek de topman ruim 27 miljoen dollar aan vergoedingen op, inclusief een basissalaris van 1 dollar. De bedragen voor het afgelopen jaar zijn nog niet gerapporteerd.

Het uitkeren van dividend door techbedrijven is overigens zeldzaam. Vaak willen ze juist meer investeren, bijvoorbeeld in nieuwe technologische ontwikkelingen. Meta’s beslissing om dit wel te doen, lijkt een signaal dat het bedrijf verwacht nog flink te kunnen groeien.

Het betekent ook niet dat Meta de kosten het komende jaar wil terugdringen. Zo gaat het bedrijf uit van 94 miljard tot 99 miljard dollar aan uitgaven, geld dat onder meer gaat naar initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Dat is meer dan de ruim 88 miljard dollar in 2023.

Naast Meta kwam donderdag na het sluiten van de aandelenbeurzen in New York ook Amazon met resultaten. De resultaten van beide bedrijven vielen in de smaak bij beleggers. Zo steeg de gezamenlijke beurswaarde van Meta en Amazon in de voorbeurshandel op Wall Street met 272 miljard dollar.