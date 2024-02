Poetin: half miljoen banen erbij in Russische defensie-industrie

In de Russische defensie-industrie zijn er meer dan een half miljoen banen bijgekomen door de grote vraag naar wapentuig en andere spullen voor de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin vrijdag gezegd bij een ontmoeting met personeel van defensiebedrijven in de stad Toela.

“In de afgelopen anderhalf jaar zijn er 520.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd in de defensie-industrie”, aldus Poetin. “Om succesvol te zijn op het slagveld is het nodig om snel en adequaat te reageren op wat daar gebeurt. Wie dat het snelst doet wint”, stelde hij.

Rusland viel Oekraïne bijna twee jaar geleden binnen en heeft zware verliezen geleden aan mankracht en wapentuig zoals tanks, pantservoertuigen, artillerie en gevechtsvliegtuigen. Om de strijd door te kunnen zetten heeft Moskou het defensiebudget enorm verhoogd om zo meer wapens en munitie te kunnen produceren. Door die grote uitgaven is er ook veel meer personeel nodig voor wapenfabrieken. Dat heeft weer geleid tot grote personeelstekorten in andere sectoren van de Russische economie.