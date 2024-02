Amsterdamse AEX-index sluit op hoogste stand ooit

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag op de hoogste stand ooit gesloten. De hoofdgraadmeter eindigde met een plus van 0,8 procent op 831,09 punten. Daarmee werd het vorige slotrecord van 827,57 punten uit november 2021 verbroken. De stemming onder beleggers wordt onder meer gesteund door de verwachting dat centrale banken in 2024 zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven.

De belangrijkste beursindex van Nederland begon 2024 op 786,82 punten. Op 24 januari wist de index, die bestaat uit de 25 grootste bedrijven op de Amsterdamse beurs, al voor het eerst sinds begin 2022 terug te keren tot boven de 800 punten en boven dat niveau te sluiten.

De MidKap ging 0,8 procent vooruit tot 888,52 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Frankfurt en Londen waren winsten tot 0,9 procent te zien.

Techinvesteerder Prosus was koploper in de AEX met een plus van bijna 5 procent, dankzij een flinke koerswinst van Tencent. Prosus is grootaandeelhouder van het Chinese internet- en gamebedrijf. Chiptoeleverancier Besi volgde met een stijging van 2,5 procent na een nieuw koopadvies door analisten van de Franse zakenbank BNP Paribas Exane.

Verzekeraar ASR en speciaalchemieconcern DSM-Firmenich waren hekkensluiters bij de hoofdfondsen op het Damrak met minnen tot 2,1 procent.

In de MidKap prijkte roestvrijstaalproducent Aperam bovenaan met een plus van bijna 4 procent. Ook kunstmestbedrijf OCI en fitnessketen Basic-Fit deden goede zaken met winsten tot 3,3 procent. Laadpalenbedrijf Alfen sloot de rij binnen de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een daling van 3 procent.

In Zürich zakte UBS meer dan 4 procent. De grootste bank van Zwitserland leed in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw verlies door de kosten voor het samenvoegen van de activiteiten van branchegenoot Credit Suisse, die vorig jaar werd overgenomen. BP werd 5,5 procent hoger gezet in Londen. Het Britse olie- en gasconcern zag de jaarwinst ruimschoots halveren, maar kondigde aan het aandeleninkoopprogramma te versnellen.

De euro was 1,0753 dollar waard, tegen 1,0777 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 73,64 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 78,92 dollar per vat.