Retail herstelt nauwelijks van hogere kosten, verwacht ABN AMRO

Winkels kunnen dit jaar niet of nauwelijks herstellen van hogere kosten en verminderde consumentenuitgaven, verwacht ABN AMRO. Voor voedingsspeciaalzaken, kledingwinkels, meubelwinkels en doe-het-zelfzaken rekent de bank op een krimp van de verkopen. De marges in de retail staan ook dit jaar onder druk omdat de kosten voor personeel, inkoop, energie en huur afgelopen jaren zijn gestegen, sommige winkeliers coronaschulden nog moeten terugbetalen en veel consumenten op hun uitgaven blijven letten.

Alle branches in de retailsector lieten vorig jaar al krimp of stilstand zien en voor dit jaar verwachten de onderzoekers voor de hele sector een “bescheiden herstel” van de verkopen met 0,5 procent. Consumenten hebben dit jaar meer te besteden dan in 2023, maar willen wel bezuinigen en zoeken daarom vaker naar kortingen en huismerken. Voedingsspeciaalzaken krijgen het volgens ABN AMRO het zwaarst met een min van 1,5 procent. Tegelijk willen veel mensen zichzelf ook verwennen door bijvoorbeeld een keer een product van een luxer merk te kopen of uit eten te gaan, merken de onderzoekers.

Een deel van de gestegen kosten kunnen winkeliers doorberekenen aan de consument. Maar omdat de vraag is afgenomen, zijn de prijzen in veel branches volgens de bank gestabiliseerd of gedaald.

Webshops, elektronicawinkels, drogisterijen en supermarkten kunnen dit jaar naar verwachting wel iets herstellen. Voor webshops ziet dit jaar er het meest positief uit omdat mensen steeds meer spullen online kopen. Europese webwinkels krijgen daarbij wel flinke concurrentie van Chinese namen als Shein en AliExpress, aldus de onderzoekers.

Winkeliers moeten inspelen op de verwachtingen van dit jaar en goed kijken naar hun verdienmodel, vindt sectoreconoom Gerarda Westerhuis. “Juist in onzekere tijden is het cruciaal om proactief maatregelen te nemen, want dat geeft je een voorsprong op de concurrentie en biedt kansen voor succes op langere termijn.” Fysieke winkels kunnen zich volgens haar onderscheiden, door bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot reparaties aan te bieden.

Data gebruiken wordt volgens haar ook steeds belangrijker, onder meer om processen te optimaliseren. “AI kan hierin een grote rol spelen door inzichtelijk te maken welke activiteiten geautomatiseerd kunnen worden, zodat retailers hun personeel kunnen inzetten op werkzaamheden met een grotere toegevoegde waarde.”