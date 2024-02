Spotify passeert 600 miljoen luisteraars in vierde kwartaal

Muziekstreamingdienst Spotify heeft het aantal luisteraars sterk zien stijgen in het vierde kwartaal van 2023. De Zweedse onderneming telde 602 miljoen mensen die maandelijks van de dienst gebruikmaken. Dat zijn er 23 procent meer dan een jaar geleden en 5 procent meer dan in het derde kwartaal van 2023. Daarmee lijkt Spotify hard op weg om de doelstelling van 1 miljard gebruikers in 2030 te realiseren.

Het totale aantal luisteraars viel volgens het bedrijf 1 miljoen hoger uit dan verwacht. Daarnaast steeg aantal gebruikers met een premium-abonnement op jaarbasis met 15 procent tot 236 miljoen. Ook dat waren er 1 miljoen meer dan voorzien. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere groei van het aantal luisteraars tot 618 miljoen.