Toyota verhoogt winstverwachting na recordverkopen

De Japanse autoproducent Toyota heeft zijn winstverwachting voor het hele boekjaar verhoogd. De grootste autofabrikant ter wereld rekent nu op een recordwinst in het financiële jaar dat loopt tot en met maart, na de recordverkopen in de afgelopen maanden. Toyota profiteert van een herstel van de vraag in alle regio’s, afnemende problemen in de aanvoerketen en een goedkopere Japanse yen.

Het bedrijf rekent nu op een jaarwinst van 4,5 biljoen yen (zo’n 28 miljard euro). Eerder werd uitgegaan van een nettowinst van 3,95 biljoen yen. In het afgelopen kwartaal nam de winst met 86 procent toe tot bijna 1,4 biljoen yen.

De vraag naar de auto’s van Toyota is flink toegenomen en de productie heeft zich aanzienlijk hersteld van het tekort aan halfgeleiders, die de autosector de afgelopen jaren heeft getroffen. Vorige week liet het bedrijf al weten in 2023 een recordaantal van ruim 11 miljoen auto’s te hebben verkocht. De fabrikant verstevigde daarmee voor het vierde jaar op rij zijn positie als bestverkopende automerk ter wereld.