Vattenfall voelt lagere elektriciteitsprijzen in resultaten

De elektriciteitsprijzen zijn vorig jaar hard gedaald en dat ziet energieconcern Vattenfall terug in zijn cijfers over 2023. De operationele winst viel veel lager uit dan in 2022, toen de angst voor gastekorten de energieprijzen tot recordhoogte stuwde.

Gemiddeld lag de kale marktprijs voor elektriciteit vorig jaar ongeveer 60 procent lager dan in het voorgaande jaar. Dat zorgde ook voor minder inkomsten voor windmolenparken van Vattenfall, dat de omzet uit de duurzaam opgewekte energie even hard zag dalen. Het Zweedse concern, met in Nederland ongeveer 2 miljoen klanten, verdiende door de lagere groothandelsprijzen ook minder met zijn andere elektriciteitscentrales.

De divisie die optreedt als energieleverancier voor particulieren en bedrijven deed juist betere zaken doordat er meer klanten bij kwamen in Duitsland. In Nederland breidde Vattenfall vooral zijn zakelijke klantenbestand uit, maar in de laatste drie maanden had de energieleverancier ook te maken met teruglopende klantenaantallen op de Nederlandse markt.

Alles bij elkaar daalde de onderliggende operationele winst tot 20 miljard Zweedse kroon, omgerekend bijna 1,8 miljard euro. Een jaar eerder was het resultaat nog ruim 35 miljard kroon. De omzet steeg juist met een vijfde tot 290 miljard kroon, waarbij ook de wisselkoersen gunstig waren voor de Zweden.

De nettowinst was juist gestegen. Dat komt doordat bepaalde derivaten waarmee Vattenfall prijsdalingen afdekt in 2022 veel minder waard waren geworden, wat toen nog op het nettoresultaat drukte.