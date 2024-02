Jumbo neemt extra maatregelen tegen winkeldiefstal

Supermarktketen Jumbo gaat de komende weken extra maatregelen nemen om winkeldiefstal aan te pakken. Zo komt er bijvoorbeeld meer en duidelijk zichtbaar cameratoezicht en zijn er meer en slimmere steekproeven bij zelfscankassa’s. Ook wordt extra opvallend gecommuniceerd in alle winkels naar klanten dat boodschappen moeten worden afgerekend en dat scherper wordt gecontroleerd op diefstal.

Jumbo maakte begin dit jaar nog bekend dat er jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro wordt gestolen uit zijn supermarkten. Het bedrijf is al bezig met een proef waarbij in een aantal winkels extra medewerkers of beveiligers worden ingezet, met ook scherpere steekproeven bij zelfscankassa’s. Ook zijn er meer controles van bonnen en tassen.

Verder is Jumbo testen aan het doen met nieuwe software die met behulp van kunstmatige intelligentie afwijkend gedrag van klanten in de winkel moet herkennen. Deze proeven duren naar verwachting drie maanden. Als die maatregelen succesvol zijn, worden ze landelijk ingevoerd.