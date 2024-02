Kwart miljoen gepensioneerden wil blijven werken, schat ABN AMRO

Ongeveer een kwart miljoen gepensioneerde Nederlanders wil blijven werken maar doet dat op dit moment niet, schat ABN AMRO in een rapport. Dat is een “aanzienlijk” aantal dat naar verwachting de komende tien jaar groeit. Deze mensen zijn volgens de onderzoekers hard nodig om personeelstekorten in allerlei sectoren te verminderen.

Op dit moment werken 236.000 pensioengerechtigden door. Bij elkaar kunnen dus 486.000 gepensioneerden doorwerken, aldus de onderzoekers. Dat is volgens hen vergelijkbaar met het aantal studenten aan hogescholen en universiteiten in Nederland. Het aantal werkende gepensioneerden kan de komende tien jaar nog groter worden, omdat bijna driekwart van de ondervraagde 55- tot 65-jarigen zegt langer te willen blijven werken. Dat zijn meer dan 900.000 mensen.

Dat gepensioneerden willen blijven doorwerken komt niet door geldnood, zegt ABN AMRO op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederlanders zouden flink hebben gespaard voor hun pensioen en doorwerken is in de meeste gevallen slechts optioneel. Dat ze ondanks hun pensioen willen doorgaan, komt vooral omdat ze er plezier in hebben.

Werkgevers kunnen wat de onderzoekers betreft meer doen om gepensioneerden bij zich te houden. Bied hen aantrekkelijke werkzaamheden en flexibele werktijden in deeltijd, stelt sectoreconoom Mario Bersem voor. “Het arbeidspotentieel van gepensioneerden is aanzienlijk en neemt in de komende tien jaar elk jaar toe. Als je hierbij de ervaring en kennis van ouderen optelt, is het duidelijk waarom doorwerken ook een maatschappelijk belang dient”, zegt hij.