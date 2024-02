Snapchat-moeder verliest ruim een derde aan beurswaarde na cijfers

Snap, het moederbedrijf van de populaire video- en fotoapp Snapchat, heeft woensdag meer dan een derde aan beurswaarde verloren. Het bedrijf heeft nog altijd last van tegenvallende inkomsten uit advertenties. Ook waren beleggers niet te spreken over de omzet over het vorige kwartaal die lager was dan verwacht. Het aandeel sloot 34,6 procent lager.

De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen verder ook nog tegen. Het Amerikaanse Snap meldde eerder deze week al 10 procent van de banen wereldwijd te willen schrappen. Net als andere socialemediabedrijven ziet Snap minder vraag naar het aanbieden van advertenties. Met onder meer het schrappen van de banen probeert het bedrijf dit op te vangen.

Verder was de stemming op de aandelenbeurzen in New York overwegend positief. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 38.677,36 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4995,06 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 15.756,64 punten.

De resultaten van Ford vielen wel in de smaak bij beleggers. De autofabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. Ook de aangepaste winst per aandeel viel hoger uit dan voorzien. Ford gaf daarnaast een sterker dan verwachte omzetvoorspelling voor dit jaar en kondigde plannen aan voor de uitkering van een speciaal dividend. Het aandeel eindigde 6,1 procent hoger.

Ook veel andere bedrijven kwamen woensdag met cijfers. Taxi- en bezorgdienst Uber (plus 0,3 procent) zag de omzet en winst het vorige kwartaal sterker toenemen dan verwacht, waarbij het bedrijf 2,6 miljard ritten verwerkte. Alibaba (min 5,9 procent) boekte juist minder omzet dan verwacht.

Tesla steeg 1,3 procent. Het personeel van de fabrikant van elektrische auto’s lijkt rekening te moeten houden met ontslagen. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat leidinggevenden zijn gevraagd om te oordelen of hun plaatsvervangers nog noodzakelijke functies hebben. Het afgelopen jaar werkten er wereldwijd meer dan 140.000 mensen bij Tesla, dat rekening houdt met een teruglopende verkoopgroei dit jaar.

De euro was 1,0773 dollar waard, tegen 1,0767 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder en kostte 74,13 dollar per vat. Een vat Brentolie werd ook 1,1 procent duurder, op 79,42 dollar.