Snellaadbedrijf Leap24 wint zaak van Enexis over aansluitingen

Netbeheerder Enexis moet van de rechter binnen zes weken op drie locaties in de provincie Groningen beginnen met het realiseren van stroomaansluitingen voor grootverbruikers. Binnen vier weken daarna moeten de aansluitingen worden opgeleverd, heeft de rechtbank in Oost-Brabant bepaald.

Het kort geding werd aangespannen door snellaadbedrijf Leap24. Volgens dit bedrijf heeft Enexis herhaaldelijk de oorspronkelijke levertermijn voor de netaansluitingen onnodig uitgesteld, waardoor “redelijke termijnen” niet werden nageleefd. Op de betreffende locaties is geen sprake van zogeheten netcongestie, waarbij het stroomnet is overbelast en nieuwe stroomaansluitingen niet mogelijk zijn.

Bij het niet naleven van de uitspraak moet Enexis een dwangsom van 5000 euro per locatie per dag betalen, met een maximum van 250.000 euro per locatie.

“De uitspraak is een belangrijke steun in de rug voor de energietransitie die gebaat is bij optimale benutting van de beschikbare netcapaciteit. Door de uitspraak wordt er meer mogelijk dan door de netbeheerder wordt voorgesteld”, stelt Ferry Bosgra, medeoprichter van Leap24.

De drie locaties leveren volgens de onderneming “een cruciale bijdrage” aan het creëren van een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in de stad Groningen vanaf 2025. Zo’n zone is een gebied zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

Leap24, gevestigd in Amersfoort, bouwt netwerken van snellaadstations in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.