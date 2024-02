Topman Siemens uit zorgen over extremisme in Duitsland

Topman Roland Busch van Siemens heeft donderdag zijn bezorgdheid geuit over de opkomst van het extremisme en de verscherping van de politieke verdeeldheid in Duitsland. “Ik wil luid en duidelijk stellen: extremisme van welke aard dan ook schaadt dit land”, zei Busch in een toespraak op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Siemens in München.

“Welvaart is gebaseerd op vooruitgang en innovatie, op uitwisseling en openheid, op diversiteit en betrouwbaarheid, en vooral op creatieve en toegewijde mensen. En dit geldt uiteraard ook voor iedereen die naar Duitsland komt en een bijdrage wil leveren”, vervolgde Busch.

Hoewel Busch de partij Alternative für Deutschland (AfD) niet expliciet noemde, kunnen zijn opmerkingen worden gezien als een aanval op de extreemrechtse partij, die momenteel op de tweede plaats staat in de opiniepeilingen. Duitse bedrijven en hun topbestuurders waarschuwen steeds vaker voor de dreiging van rechts-extremisme voor de grootste economie van Europa.

Aanleiding is dat AfD-politici op een bijeenkomst in Potsdam zouden hebben gesproken over massadeportaties van mensen van buitenlandse komaf. De voorzitter van de raad van commissarissen van Siemens Energy en oud-topman van Siemens, Joe Kaeser, waarschuwde vorige maand al voor een heropleving van rechts-extremisme in Duitsland en zei dat een beleid van massadeportatie “absoluut walgelijk” is.

Ook gaan in heel Duitsland al weken geregeld tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen rechts-extremisme en de AfD. De AfD heeft ontkend dat de deportatieplannen onderdeel van het partijprogramma zijn. Vicevoorzitter van de AfD, Peter Boehringer, verklaarde vorige week dat de beschuldigingen dat de partij de economie zou schaden, onderdeel zijn van een “staats- en mediacampagne tegen de AfD”.