Toerisme in Duitsland vorig jaar bijna hersteld van corona

Het toerisme in Duitsland is vorig jaar bijna hersteld van de coronapandemie. Het aantal overnachtingen in onder meer hotels steeg volgens het federale bureau voor de statistiek naar 487,2 miljoen, wat ruim 8 procent hoger is dan in 2022. Wel is het nog 1,7 procent lager dan in het recordjaar 2019, voordat de coronacrisis uitbrak.

Vooral tijdens de zomervakantie ging het goed met het toerisme in Duitsland, met nieuwe maandrecords in mei en september. Het lijkt erop dat het zomertoerisme zich al helemaal heeft hersteld van de coronapandemie en ondanks de afzwakkende economie bleef het zomertoerisme robuust, aldus het statistiekbureau.

Campings waren zelfs populairder dan voor corona. Het statistiekbureau telde 42,3 miljoen overnachtingen. Dat zijn er 18,3 procent meer dan vier jaar eerder.