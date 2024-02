Ratingbureau somberder over financiën Israël door oorlog met Hamas

Moody’s is somberder over de kredietwaardigheid van Israël door de oorlog met Hamas. De kredietbeoordelaar heeft daarom de rating van het land met een stap verlaagd van A1 naar A2. De vooruitzichten zijn ook negatief door de kans op escalatie van het conflict met het machtigere Hezbollah in Libanon.

In een verklaring stelt Moody’s dat het tot dit besluit gekomen is na vaststelling dat het conflict met Hamas en de nasleep en bredere gevolgen ervan een politiek risico vormen voor Israël in de nabije toekomst en ook de uitvoerende en wetgevende instellingen en de overheidsfinanciën verzwakken.

Premier Benjamin Netanyahu vindt dat het besluit van Moody’s niet de stand van de economie weerspiegelt. “Het is volledig te wijten aan het feit dat we in oorlog zijn”, zegt hij in een verklaring. “De rating zal weer stijgen zodra we de oorlog winnen.”