Een goed verkeersplan voorkomt problemen

Steeds vaker staan wegen vast. Zowel de grotere snelwegen, als de wegen binnen de bebouwde kom zijn snel overbelast. In 2023 waren de files met maar liefst 23 procent toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Mobiliteit blijft tot in 2040 nog wel toenemen en dat betekent steeds meer druk op het wegennetwerk. Naast dat de (lokale) overheid met dit probleem worstelt, raakt dit ook kleinere organisaties. Denk daarbij aan aannemers, projectontwikkelaars en evenementenbureaus die bij hun projecten dienen na te denken over het verkeer.

Een verkeersplan maken

Dergelijke organisaties doen er goed aan een verkeersplan te maken. In een dergelijk plan wordt rekening gehouden met het verkeer en de mobiliteit. Niemand wil lang in een file staan voor een evenement of iedere dag moeten worstelen om stapvoets rijdend thuis te komen omdat er rondom het nieuw te bouwen appartementencomplex niet genoeg rekening is gehouden met de verkeersbehoeften van huidige bewoners. Ook in de communicatie met bijvoorbeeld de gemeente staat het goed om al aan de voorkant van een project te hebben nagedacht over het verkeer.

Ook zonder specialisatie goed bruikbaar

In tijden van tekorten in vrijwel elke beroepssector, is het fijn voor organisaties dat bedrijven als Traffic Chart ervoor zorgen dat iedere organisatie laagdrempelig goede verkeersplannen kunnen maken. Verkeersplansoftware is ook zonder veel ervaring goed te gebruiken, wat het gebruiksvriendelijk en toegankelijk maakt voor veel organisaties.

Waar nodig zijn verkeersplannen bijvoorbeeld achteraf ook goed aan te passen, wat het voor organisaties zonder die specialisatie makkelijk maakt om kleine foutjes te herstellen. Met dergelijke software kan men, juist omdat het makkelijk te gebruiken is, als snel 90% besparen op kosten én tijd. Als is het alleen al omdat een software als dit vrijwel altijd ondersteund wordt door een goed serviceteam én gratis proefperiodes. Dat is fijn, aangezien een verkeersplan bij de meeste projecten door de overheid verplicht is.

Wat kan je doen met dergelijke software?

Met programma’s als die van Traffic Chart is veel mogelijk. Van het regelen van afzettingen, omleidingen, verkeersregelaars en hekken tot het zorgen dat de bewegwijzering (tijdelijk) wordt aangepast. Overigens is het ook mogelijk om voorbeelden te downloaden, zodat er referentiemateriaal aanwezig is wanneer men bezig is met het ontwerpen van het plan.

Mochten er achteraf dingen veranderd worden, dan is dat ook geen probleem. Actuele plannen kunnen gewoon aangepast worden. De gebruiksvriendelijkheid van de software zorgt ervoor dat men snel en gemakkelijk aan de slag kan. Het is echter niet dat door de gemakkelijke bruikbaarheid de plannen minder nauwkeurig of efficiënt worden. Dat maakt dat deze software erg aantrekkelijk kan zijn voor bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, aangezien dat een tak van sport is waar regelmatig last minute nog dingen kunnen wijzigen.