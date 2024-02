Duitse huizenbouwers beginnen 2024 somberder dan ooit

Het vertrouwen van Duitse huizenbouwers is in januari verder gedaald naar het laagste niveau ooit gemeten, meldt het economische onderzoeksinstituut Ifo. De stemming onder de bouwers is al langere tijd negatief door een gebrek aan nieuwe opdrachten en toenemende financiële problemen in de sector. De sector kampt met hogere rentetarieven, hogere prijzen van bouwmaterialen en annuleringen van bouwprojecten. Het woningtekort in het land loopt daardoor verder op.

“De woningbouw wordt nog steeds geconfronteerd met de dubbele klap van een gebrek aan nieuwe opdrachten en aanhoudende projectannuleringen”, zei Ifo-hoofdonderzoeker Klaus Wohlrabe. Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn volgens hem somber.

Door de bouwcrisis raakt het doel van de Duitse regering om 400.000 huizen per jaar te bouwen steeds verder uit zicht en neemt het woningtekort alleen maar toe. De Duitse Vastgoedfederatie schat dat er in het land al een tekort is van ruim 500.000 appartementen en dat tekort dreigt de komende jaren aanzienlijk groter te worden als gevolg van het gebrek aan bouwactiviteit.

Ook in Nederland kampt de bouwsector met hogere rentes, kostenstijgingen en een gebrek aan geschikte bouwgrond. Onder meer het trage afgeven van vergunningen voor bouwlocaties door gemeenten en provincies zorgt er ook voor dat de Nederlandse overheid niet aan de bouwdoelstelling van 100.000 woningen per jaar kan voldoen om het woningtekort aan te pakken.