Uitzendconcern Randstad voelt onzekere economie in resultaten

Randstad merkt dat bedrijven voorzichtiger zijn met het aannemen van personeel, nu het minder gaat met de economie. Het Nederlandse uitzendconcern zag zijn inkomsten vorig jaar stevig terugvallen en de winst is met een derde gedaald.

“Het mondiale macro-economische klimaat blijft onzeker en dit beïnvloedt de besluitvorming van klanten en talent”, stelt topman Sander van ’t Noordende bij de presentatie van de jaarcijfers. “Dat gezegd hebbende, blijven de arbeidsmarkten krap”, voegt hij daaraan toe.

De jaaromzet liep met 8 procent terug tot ruim 25 miljard euro. Vooral in Noord-Amerika kwam de omzet lager uit. Gecorrigeerd voor onder meer wisselkoersen en overnames was daar sprake van een min van 13 procent. In Nederland zakten de inkomsten met 9 procent.

Uiteindelijk hield Randstad 624 miljoen euro nettowinst over. Dat was een jaar eerder nog 929 miljoen euro. Volgens Van ’t Noordende is het Randstad wel gelukt om zich aan te passen aan de “uitdagende” marktomstandigheden. De marges zijn volgens hem nog steeds goed.