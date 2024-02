Vakantieparkconcern EuroParcs meldt datalek, omvang nog onbekend

EuroParcs heeft een datalek gevonden in de beveiligde digitale omgeving van het vakantieparkconcern. Het bedrijf onderzoekt de omvang, die nog niet bekend is. Ook is niet bekend welke gegevens zijn gelekt.

EuroParcs waarschuwt dat er een verhoogd risico kan zijn op misbruik van persoonsgegevens, bijvoorbeeld via spam- en phishingberichten. “Wij vragen relaties van EuroParcs om hier de komende tijd extra alert op te zijn”, zegt het bedrijf.

Het concern meldt verder dat het lek snel werd gevonden, en dat het getroffen deel van het IT-systeem direct offline is gehaald. Met behulp van een beveiligde back-up is het systeem vervolgens weer opgestart. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is inmiddels ingelicht.

EuroParcs richt zich onder meer op de verkoop van vakantiewoningen aan particulieren en zakelijke beleggers. Het bedrijf verhuurt ook woningen en heeft verschillende vakantieparken in Europa.