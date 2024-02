Vakbond kondigt weer staking bij aardappelverwerker Aviko aan

Medewerkers van aardappelverwerker Aviko in Lomm (Limburg) gaan opnieuw staken. Woensdag om 14.00 uur leggen zij in de fabriek in Lomm voor zeker twee dagen het werk neer, meldt FNV Voedingsindustrie.

Volgens de vakbond is het grootste struikelpunt de salarissen. “Waar de werknemers er dit jaar minstens 5,3 procent bij willen en eisen dat hun lonen vanaf volgend jaar voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels (automatische prijscompensatie), biedt Aviko niet meer dan 4,5 procent extra”, aldus FNV. Volgens de bond voelen medewerkers zich al jarenlang benadeeld.

Vorig jaar hielden medewerkers van Aviko de eerste staking ooit bij het bedrijf. Begin januari wees een grote meerderheid van de leden van FNV een eindbod van Aviko af. De directie van het bedrijf liet maandag een ultimatum van de vakbond verlopen. Onder de Aviko-cao vallen ongeveer zevenhonderd werknemers.