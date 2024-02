ABN AMRO en Ahold stijgen in AEX, Heineken zakt na cijfers

Ahold Delhaize en ABN AMRO waren woensdag de grote winnaars in de AEX-index op het Damrak. ABN AMRO boekte afgelopen jaar flink meer winst. Topman Robert Swaak sprak van een sterk jaarresultaat, dankzij hogere rente-inkomsten en lagere bedrijfskosten. De bank gaat voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. De Nederlandse overheid zal daarbij aandelen aan ABN AMRO verkopen om haar belang op peil te houden. Het aandeel werd 6,6 procent hoger gezet.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (plus 3,8 procent) zag de omzet in het vierde kwartaal licht dalen door negatieve wisselkoerseffecten. Tegen constante wisselkoersen namen de verkopen wel toe. Topman Frans Muller sprak van “solide” prestaties in het laatste kwartaal van 2023.

Heineken zakte 5 procent. De bierbrouwer verkocht afgelopen jaar minder bier door de uitdagende marktomstandigheden, waaronder de hoge inflatie. Dankzij prijsverhogingen wist de brouwer de omzet wel op te voeren. De nettowinst nam wel af. Topman Dolf van den Brink verklaarde voorzichtig te blijven voor 2024, maar rekent wel op verdere omzetgroei.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 844,34 punten. De MidKap klom ook 0,2 procent, tot 881,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

In de MidKap was Vopak veruit de sterkste stijger met een plus van ruim 8 procent. Het tankopslagbedrijf Vopak boekte meer omzet in 2023. Topman Dick Richelle sprak van een succesvol jaar, waarin de winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijvingen en afboekingen steeg tot een recordniveau. Het bedrijf keert daarnaast meer dividend uit en gaat voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen terugkopen.

Alfen zakte daarentegen dik 4 procent. De fabrikant van laadpalen en opslagsystemen zag de omzet vorig jaar stijgen, maar de nettowinst ging hard omlaag. Ook de resultaten van OCI (min 3,3 procent) vielen tegen. Het bedrijf leed in het vierde kwartaal een nettoverlies en besloot het dividend op te schorten.

De euro was 1,0698 dollar waard, tegen 1,0715 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 77,99. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 82,98 dollar per vat.