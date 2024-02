Apple ziet opnieuw belangrijke productontwerper vertrekken

Apple ziet opnieuw een belangrijke industrieel ontwerper vertrekken bij het bedrijf. Bart Andre, die in 1992 samen met topontwerper Jony Ive bij Apple begon, gaat deze maand met pensioen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Andre is een van de laatst overgebleven ontwerpers die in de afgelopen dertig jaar hielpen bij het creëren van het uiterlijk van de iPhone, iPod, iPad en Apple Watch.

Topontwerper Jony Ive, die het ontwerpteam leidde, vertrok in 2019 al bij het bedrijf. Na het vertrek van zijn opvolger Evans Hankey vorig jaar, nam Andre de leiding over. Drie andere ervaren topontwerpers verlieten vorig jaar ook het bedrijf en meerdere oudgediende ontwerpers van Apple hebben aangegeven van plan te zijn om in de nabije toekomst te vertrekken.

Met het vertrek van Andre komt een einde aan het tijdperk van het topteam van ontwerpers, dat aan het roer stond van de succesvolste producten van Apple. De groep speelde ook een centrale rol bij de creatie van de laatste twee producten van het bedrijf, de Apple Watch en Vision Pro.

Na het vertrek van Ive in 2019 begon de uittocht bij het ontwerpteam, mede door onvrede over bezuinigingsmaatregelen bij Apple. Veel ontwerpers stapten over naar LoveFrom, een door Ive opgericht ontwerpbedrijf dat tot twee jaar geleden samenwerkte met Apple. Sindsdien is het ontwerpteam aangevuld met mensen van buitenaf.

Het ontwerpteam van Apple is belast met het bedenken van het uiterlijk, de tastbaarheid, de software en het ontwikkelen van nieuwe functies voor de apparaten. Dat omvat kleine details zoals het geluid van beltonen en alarmen van een iPhone.