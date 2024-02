Aston Martin praat met bankiers over verlagen schuldenberg

De verliesgevende Britse sportwagenfabrikant Aston Martin voert gesprekken met bankiers om zijn schuldenberg van zo’n 1,3 miljard euro terug te dringen, heeft voorzitter Lawrence Stroll gezegd.

De fabrikant van luxe auto’s heeft al een aantal keren geld opgehaald, onder andere bij nieuwe grote aandeelhouders. Aston Martin praat nu met banken over een obligatielening van ongeveer 1 miljard euro die in november volgend jaar vervalt. De rente op die lening zadelt het bedrijf op met betalingen van omgerekend 111 miljoen euro per jaar.

“We onderzoeken momenteel samen met onze bankiers wat de meest geschikte manier is om hiermee om te gaan”, zei Stroll in een interview met Bloomberg Television. Stroll, een Canadese miljardair, redde in 2020 Aston Martin dat vooral bekendstaat om zijn sportauto’s uit de James Bond-filmreeks.

Het bedrijf heeft het altijd moeilijk gehad met de financiën en haalde in 2022 het Saudische Public Investment Fund (PIF) binnen als financier. Dat maakte deel uit van Stroll’s inspanningen om een ommekeer te bewerkstelligen en over te schakelen op sportauto’s die op batterijen rijden. Marktkenners gaven in het verleden aan dat het gebrek aan schaalgrootte en het precaire kassaldo Aston Martin kwetsbaar maakten.

Vorig jaar werd de Chinese Zhejiang Geely Holding Group een van de grootste aandeelhouders. Ook de fabrikant van elektrische auto’s Lucid Group, waar Public Investment Fund een meerderheid in handen heeft, is grootaandeelhouder.