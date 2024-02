Britse winkeliers zuchten onder diefstal en geweld tegen personeel

Ook Britse winkeliers gaan gebukt onder sterk stijgende diefstallen en steeds meer geweld tegen winkelmedewerkers. Volgens de brancheorganisatie British Retail Consortium (BRC) moeten de politiek en politie veel meer doen om die crisis aan te pakken. Eerder werd bekend dat dit in Nederland eveneens een groeiend probleem is.

De BRC stelt dat er vorig jaar voor een bedrag van 1,8 miljard pond, omgerekend 2,1 miljard euro, aan spullen werd gestolen uit winkels. Daarmee steeg dat bedrag voor het eerst tot boven de 1 miljard pond. Volgens winkeliers speelt de hoge inflatie hierbij een belangrijke rol. Dieven nemen nu ook veel meer spullen tegelijk mee uit winkels.

Om diefstal tegen te gaan, hebben winkeliers vorig jaar voor 1,2 miljard pond aan investeringen gedaan in bijvoorbeeld beveiligingscamera’s en extra beveiligers. Het aantal incidenten met geweld en intimidatie tegen winkelpersoneel steeg vorig jaar met 50 procent tot gemiddeld 1300 per dag, aldus de BRC. Er waren volgens de organisatie over heel het jaar ongeveer 8800 incidenten waardoor winkelpersoneel gewond raakte.

“Ondanks dat winkeliers enorme sommen investeren in voorkoming van criminaliteit, neemt het geweld tegen werknemers toe. Niemand moet vrezen voor zijn veiligheid op het werk. Deze crisis vereist nu actie”, zegt BRC-directeur Helen Dickinson. De topman van de grote Britse warenhuisketen John Lewis zei in september nog dat winkeldiefstal een “epidemie” is geworden.

Supermarktketen Jumbo heeft gezegd dat er vorig jaar voor meer dan 100 miljoen euro is gestolen uit zijn winkels. Jumbo neemt extra maatregelen om diefstal tegen te gaan. Zo komt er meer duidelijk zichtbaar cameratoezicht en zijn er meer en slimmere steekproeven bij zelfscankassa’s.