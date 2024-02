Duizenden Porsches, Bentleys en Audi’s mogen VS niet in, meldt FT

Duizenden auto’s van de merken Porsche, Bentley en Audi zijn in Amerikaanse havens in beslag genomen omdat deze een verboden Chinees onderdeel zouden bevatten. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van twee ingewijden. Het onderdeel zou gemaakt zijn met behulp van dwangarbeid. Dat heeft Volkswagen, het moederconcern van de merken, volgens FT geconstateerd.

Het gaat volgens de bronnen om zo’n duizend Porsches, enkele honderden Bentleys en enkele duizenden Audi’s. Zij vertellen FT verder dat in de auto’s een onderdeel zou zitten dat afkomstig is uit “West-China”. In die regio worden Oeigoeren, een voornamelijk islamitisch etnische minderheid, door China onderdrukt.

Volgens de bronnen was Volkswagen niet op de hoogte van de herkomst van het onderdeel, omdat het kwam van een indirecte leverancier. Die leverancier heeft de Duitse autofabrikant uiteindelijk op de hoogte gebracht, waarna Volkswagen de Amerikaanse autoriteiten heeft ingelicht.

De VS hebben de import van producten die zijn gemaakt met behulp van dwangarbeid uit verschillende Chinese regio’s verboden. Eerder op woensdag meldde Volkswagen al zijn activiteiten in de West-Chinese regio Xinjiang te onderzoeken. Dat besluit had de autofabrikant genomen na een publicatie van de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Volgens die krant zou er bij de bouw van een testlocatie in Turpan, een stad in de West-Chinese regio, dwangarbeid hebben plaatsgevonden.

De ingewijden wilden tegenover FT niet bevestigen of het onderdeel uit dezelfde regio kwam. De leveringen van auto’s van Volkswagen zijn volgens hen uitgesteld tot eind maart. Voor die tijd moeten de onderdelen worden vervangen.