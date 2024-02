Personeel vinden blijft lastig voor werkgever

Het blijft voor werkgevers moeilijk om personeel te vinden. Het aantal openstaande vacatures daalt weliswaar gestaag, maar er zijn ook minder werklozen om de openstaande functies te vervullen. Voor iedere honderd werkloze mensen in Nederland stonden in het laatste kwartaal van vorig jaar 114 vacatures open, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee is de krapte op de arbeidsmarkt even hoog als in het derde kwartaal van 2023. Als er meer dan honderd vacatures zijn per honderd werklozen, geldt de arbeidsmarkt als krap. Dit is het geval sinds het einde van 2021.

Dat de krapte niet is afgenomen, komt vooral doordat het aantal mensen met werk bleef groeien. Het voorbije kwartaal kwamen er 45.000 banen bij, waarmee het totaal neerkomt op 11,6 miljoen arbeidsplaatsen. Daarmee had ruim 73 procent van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar oud een baan.

Onder andere in de horeca, transport, de bouw en de zorgsector groeide het aantal banen sterk. In de uitzendbranche daalde het aantal banen juist met 4000.

Een groep waar werkgevers mogelijk uit kunnen putten om de roosters rond te krijgen, zijn deeltijdwerkers die meer willen werken. Volgens het CBS steeg het aantal van deze zogeheten ‘onderbenutte deeltijdwerkers’ met 8000 tot een totaal van 525.000 werkenden.