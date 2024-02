Valentijnsstaking bij bezorgdiensten dreigt koppels in VK te raken

Koppels die in het Verenigd Koninkrijk hopen te genieten van een bestelde maaltijd, dreigen deze Valentijnsdag pech te hebben. Onder koeriers gaat een oproep rond om tussen 17.00 en 22.00 uur (Britse tijd) te staken door geen opdrachten aan te nemen via onlineplatforms als Uber Eats, Deliveroo of Just Eat. Ze willen meer betaald krijgen voor hun ritten tussen restaurants en klanten.

Het is de bedoeling om de bezorgbedrijven juist op een van de drukste momenten van het jaar te raken, als veel mensen zichzelf en hun geliefde verwennen met een bezorgmaaltijd. De oproep om te staken komt van een Instagram-account voor maaltijdbezorgers Delivery Jobs UK, dat ook via WhatsApp-groepen ontevreden medewerkers probeert te organiseren. Volgens omroep BBC wordt gerekend op 3000 bezorgers die meedoen aan de staking.

In Nederland lijkt de actie vooralsnog geen navolging te krijgen, zegt Frank van Bennekom van FNV Young & United. Als bestuurder van de vakbond voor jonge werknemers ziet hij wel dat nieuws over de Britse actie enthousiast wordt gedeeld in appgroepen. Hij wijst erop dat je als vakbond in Nederland formeel moet zijn “uitonderhandeld” over een kwestie voordat je een staking mag afkondigen. Daarvan is nu geen sprake.

Volgens het account Delivery Job UK rijden bezorgers in het Verenigd Koninkrijk soms ritten door weer en wind voor “belachelijke” vergoedingen van 2,80 tot 3,10 pond (3,28 tot 3,63 euro). Een van de beklaagde bedrijven, Deliveroo, verweert zich tegenover de BBC door te wijzen op het grote aantal ‘riders’ dat voor de app blijft rijden.