Cisco zakt op Wall Street na resultaten en ontslagronde

Cisco Systems is donderdag kort na het openen van de handel op de aandelenbeurzen in New York gedaald. De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur voor telecombedrijven zag de omzet en winst afgelopen kwartaal dalen. Ook gaf het bedrijf tegenvallende verwachtingen af voor het huidige kwartaal en het hele boekjaar. Het aandeel verloor bijna 3 procent.

Volgens Cisco zijn klanten voorzichtiger geworden met bestellingen door de onzekere economische omstandigheden. Het concern kondigde ook aan ongeveer 4000 werknemers te ontslaan om kosten te besparen. Dat is zo’n 5 procent van het totale personeelsbestand.

De algehele stemming op Wall Street was bescheiden positief, na het sterke herstel een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 38.611 punten. De brede S&P 500-index 0,2 procent tot 5012 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 15.853 punten.