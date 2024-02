Laagste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in jaren

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar het laagste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven sinds 2016. Voor koopwoningen is het aantal vergunningen zelfs met bijna een kwart gezakt tot het laagste aantal in tien jaar, terwijl Nederland nog steeds kampt met een groot huizentekort.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in totaal voor bijna 55.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Daarmee is de vergunningverlening voor het tweede jaar op rij gedaald. Het waren er 15 procent minder dan in 2022.

De cijfers laten zien hoeveel huizen er in de nabije toekomst kunnen worden gebouwd. Dit zullen er waarschijnlijk dus een stuk minder zijn dan voorgaande jaren, waardoor het streven van woonminister Hugo de Jonge om er 100.000 nieuwe woningen per jaar bij te krijgen verder uit beeld lijkt te raken.

Een belangrijke oorzaak van de terugloop in de vergunningverlening is volgens het CBS dat ontwikkelaars de laatste tijd moeilijker aan financiering kunnen komen voor nieuwbouwprojecten. Dat heeft te maken met de gestegen rente. Ook is bouwmateriaal duurder geworden en de afname kan volgens het CBS ook niet los worden gezien van de stikstofproblematiek.

Voor specifiek huurhuizen bleef de afname van het aantal vergunningen beperkt tot 6 procent. Daardoor zijn er voor het eerst sinds de start van de meting meer huurwoningen dan koopwoningen vergund. De meeste vergunningen zijn verleend in Zuid-Holland, bijna 11.000. In de provincie Zeeland was het aantal het laagst, met goedkeuring voor slechts 688 nieuwe woningen.

Eerder meldde het CBS dat er vorig jaar ruim 73.000 nieuwbouwwoningen waren opgeleverd. Maar nieuwbouw is niet de enige manier om meer woningen te krijgen. Huizen kunnen ook worden gecreëerd door bijvoorbeeld kantoorpanden om te bouwen tot woningen. Cijfers over dergelijke transformaties zijn niet meegenomen in de cijfers over de nieuwbouwvergunningen.

Het CBS heeft wel gekeken naar de totale bouwkosten voor de te bouwen nieuwbouwwoningen. Die telden op tot 9,8 miljard euro, bijna 15 procent minder dan in 2022. Voor de verbouwing van woningen werd daarnaast voor 2,4 miljard euro aan vergunningen afgegeven. Dit was 6 procent minder dan een jaar eerder.